Fahrradmarkt und Codieraktion

Bensheim.Eltern kennen das Problem: Die Kinder wachsen, ihre Fahrräder wachsen aber nicht mit – ein neues Fahrrad für den Nachwuchs muss her, am besten ein gebrauchtes.

Da kommt der Gebrauchtradmarkt am Samstag, 4. Mai, gerade recht. Er wird in Verbindung mit einem Infostand des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) organisiert.

Nicht nur Kinder- und Jugendräder, auch gebrauchte Touren- und Rennräder sind oftmals im Angebot. Kauf und Verkauf geschehen auf privater Ebene, der ADFC fungiert lediglich als Vermittler und freut sich über eine Spende bei erfolgreichem Verkauf. Angeboten werden können maximal drei Räder pro Person, außerdem Fahrradteile und Zubehör wie Radgepäcktaschen. Neben dem Gebrauchtradmarkt ist der Infostand eine weitere Anlaufstelle.

Dort liegen die neuesten Tourenhefte des ADFC aus. Ein wichtiger Aspekt ist die Sicherheit. Nach der neuesten Statistik der Polizei nehmen Fahrraddiebstähle immer noch zu. Deshalb bietet der ADFC auf dem Fahrradmarkt die Codierung von Rädern an.

Wer sich dazu entschließt, sollte einen Eigentumsnachweis oder eine Eigentumserklärung mitbringen. Dazu den persönlichen Codiercode und das Formular für den Codierauftrag – diesen unbedingt schon ausgefüllt mitbringen.

Beide Unterlagen lassen sich unter https://www.adfc-hessen.de/service/codierung/Codierauftrag.pdf herunterladen. Es wird ein Kostenbeitrag erhoben. Der Fahrradmarkt läuft von 10 bis 13 Uhr in der Fußgängerzone am Lammertsbrunnen. Der ADFC setzt sich für eine umweltfreundliche und menschengerechte Verkehrspolitik ein, die konsequent das Radfahren fördert. Er macht sich stark für sichere und gut zu befahrende Radwege, gerade auch vor Ort in Bensheim.

Zur Stärkung werden Kaffee und Kuchen angeboten.

Für weitere Fragen rund um den Markt stehen Gerda und Hans-Werner Meinberg unter der Rufnummer 06252/795733 zur Verfügung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 24.04.2019