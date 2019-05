Fahrradparkhaus und Sicherheit

Bensheim.Am heutigen Dienstag (14.) wollen sich die Mitglieder der CDU-Fraktion über den Stand der beschlossen Maßnahmen am Bahnhof Bensheim informieren. „Zum einen soll ein Fahrradparkhaus entstehen, zum anderen eine Außenstelle der Ordnungsbehörde der Stadt mit festem Personal der Stadtpolizei eingerichtet werden“, erklärt CDU-Stadtverordneter Tobias Heinz.

Im Zuge der Haushaltsberatung hatten die Stadtverordneten auf Antrag der Koalition den Magistrat beauftragt, ein Konzept hierfür zu erstellen. In ihrer Initiative hatten die Christdemokraten vorgeschlagen, zusätzliche Stellen bei der Stadtpolizei zu schaffen.

Die vorhandene Videoüberwachung stellt nach Meinung der Union einen wichtigen Bestandteil für die Sicherheit dar. Sie habe sich bewährt. Eine Verbesserung dieser – wie eine höhere Qualität der Aufnahmen – wurde zwischenzeitlich ebenfalls umgesetzt.

Die Mitglieder der CDU-Fraktion treffen sich am heutigen Dienstag (14.), um 19 Uhr im Hotel Felix in der Dammstraße 46 in Bensheim, um sich bei Bürgermeister Rolf Richter und beim Ersten Stadtrat Helmut Sachwitz über den Stand der Umsetzung eines Fahrradparkhaus und der Maßnahmen zur Sicherheit am Bensheimer Bahnhof zu informieren. red

