Fahrradstraße in der Innenstadt?

Bensheim. Seltene Glücksgefühle für die FDP-Fraktion: In der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung stießen zwei Anträge der Liberalen auf Zustimmung. Zwar gab es bei einem Ansinnen noch eine leichte Änderung durch die Koalition, ob das konnte die gute Laune nicht trüben. Zumal es zu Beginn der Zusammenkunft Fraktionschef Holger Steinert oblag, die Kommunalpolitiker im Dorfgemeinschaftshaus Schönberg/Wilmshausen als stellvertretender Ortsvorsteher zu begrüßen.

Die seltene Harmonie bei Vorstößen der Opposition ließ sich auch damit begründen, dass beide Themen argumentativ nur schwer abzulehnen gewesen wären. Zunächst ging es um die Überprüfung zweier Standorte für Altglascontainer.

Etwas ausführlicher verlief die Diskussion beim zweiten Antrag der FDP. Der Magistrat soll prüfen, unter welchen Bedingungen und wo in Bensheim Fahrradstraße nach Darmstädter Vorbild geschaffen werden können. Bis zur letzten Sitzungsrunde in diesem Jahr sollte ein Ergebnis nach Vorstellung der Liberalen vorliegen. Die Koalition änderte den Antrag dahingehend ab, dass nicht bereits ein zwei Monaten ein Resultat auf dem Tisch liegen muss. Vielmehr soll im Zug des neuen Verkehrsentwicklungsplanes geprüft werden, was machbar ist. „Damit können wir leben“, erteilte Steinert dem Vorschlag seinen Segen.

Tobias Heinz (CDU) erläuterte in seinem Redebeitrag, dass im 2014 aufgelegten Radverkehrskonzept bereits die Wilhelmstraße als einzig sinnvolle Möglichkeit von den Planern gesehen wurde. Dort könne man eine Fahrradstraße mit entsprechender Beschilderung einfach umsetzen. „Der Vorschlag wurde aber bisher von der Stadtverordnetenversammlung nicht aufgegriffen“, so Heinz. dr

Bericht in der Dienstagausgabe

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 08.10.2018