Fahrradtour nach Weinheim

Auerbach.Wie jedes Jahr, bietet der OWK Auerbach auch in diesem Sommer eine Radtour an. Am Sonntag, 11. August, treffen sich die Teilnehmer um 10 Uhr am Bürgerhaus Kronepark und starten zu einer Tour nach Weinheim.

Der Weg führt durch das Ried über ebene Strecken und erfordert deshalb keine großen Anstrengungen, lediglich Ausdauer für die rund 30 Kilometer, die zurückgelegt werden müssen.

In der „Woinemer Hausbrauerei“ wird zum Abschluss eingekehrt und anschließend bequem mit der Bahn nach Auerbach zurückgefahren.

Die Radwanderführung hat Ingrid Schneider, bei der es bei Bedarf auch weitere Informationen zur Tour gibt (Telefon 06251/75961). Wie immer sind auch Gäste zur Teilnahme eingeladen. red

