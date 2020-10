Fahrradtour und Infostand mit Richter

Bensheim.In der Innenstadt steht am heutigen Samstag (17.) wieder der Wahlkampfstand von Rolf Richter. Der Bürgermeister informiert vormittags am Bürgerwehrbrunnen über seine Ziele. Ansprechbar sind hier auch Mitglieder der CDU-Fraktion.

Für den Nachmittag lädt Richter interessierte Bürger zu einer Fahrradtour nach Fehlheim, Langwaden und Schwanheim ein. Erster Treffpunkt ist um 13.30 Uhr in der Saarstraße gegenüber der Tennisanlage.

Stopp am Neubaugebiet

Um 14 Uhr wird die Gruppe am Dorfgemeinschaftshaus in Langwaden sein und für 14.45 Uhr ist ein Stopp am Neubaugebiet in Fehlheim (am Ende der Waldstraße) geplant. In Schwanheim beim Dorfgemeinschaftshaus werden die Radfahrer um 15.30 Uhr ankommen.

Richter freut sich auf Teilnehmer, die bei der Tour mitradeln oder zu einer der Stationen in den Stadtteilen zu kommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 17.10.2020