Anzeige

Bensheim.Der traditionelle und beliebte Gebrauchtradmarkt findet am Samstag (5.) von 10 bis 13 Uhr in der Fußgängerzone am Lammertsbrunnen statt. Wer sein altes Fahrrad oder auch Fahrradteile und Zubehör zu verkaufen hat oder sich nach einem gebrauchten Drahtesel umschauen möchte, sollte diesen Termin nicht verpassen.

Keine Gebühren, aber Spende

Die Helfer vom ADFC stehen gerne mit Rat und Tat zur Seite. Standgebühr wird keine erhoben, über eine kleine Spende (zehn Prozent des Verkaufswerts) freut sich aber die Vereinskasse. Der private Charakter des Fahrradmarktes ist dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub – Kreisverband Bergstraße – wichtig. Deshalb sind keine Händler zugelassen und es dürfen nur bis zu drei Fahrräder pro Person zum Verkauf angeboten werden.

Wer sein Fahrrad gegen Diebstahl kodieren lassen möchte (bis um 12.30 Uhr möglich), sollte sich den Termin ebenfalls merken. Bei der Codierung von Fahrrädern werden Angaben über den Besitzer verschlüsselt am Fahrrad angebracht.