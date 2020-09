Fahrräder sicher abstellen

Bensheim.Seit sieben Jahren debattieren die politischen Gremien nun schon über ein Fahrradparkhaus am Bahnhof. Die FDP hatte das Thema damals aufgebracht. Wobei sich der Diskussionsbedarf eigentlich in Grenzen hielt, schließlich waren alle dafür.

Bis aber der Standort in der ehemaligen Expressgutabfertigung im Bahnhofsgebäude feststand und die zähen Verhandlungen mit der Bahn in einen Mietvertrag mündeten, war Geduld gefragt. In der Stadtverordnetenversammlung fassten die Fraktionen nun einstimmig den Projektbeschluss. 152 800 Euro müssen für die Abstellanlage sowie für einen Büroraum, in den bekanntlich die Stadtpolizei mit einer Außenstelle zieht, investiert werden.

Nach Abschluss der Umbauarbeiten haben dann 76 Fahrräder auf zwei Ebenen (Doppelstockparker) Platz. Läuft alles reibungslos, könnten ab Mai 2021 die ersten Drahtesel sicher und trocken dort untergebracht werden. Erweiterungsmöglichkeiten gibt es zunächst nicht, verzichtet wurde außerdem auf eine Ladestation für E-Bikes. Grund dafür ist nach Angabe der Verwaltung der begrenzte Raum, dem eine hohe Nachfrage nach sicheren Fahrrad-Abstellmöglichkeiten gegenüberstehe. Der Zugang dürfte mit einem Chip oder Smartphone umgesetzt werden, so dass das Parkhaus praktisch rund um die Uhr genutzt werden kann.

Im Juli hatte die Stadtverordnetenversammlung bereits dem Abschluss eines Mietvertrags mit der Bahn zugestimmt – damals gab es jedoch deutliche Kritik an der Vereinbarung mit dem Konzern, der nach Meinung der Kommunalpolitiker nicht unbedingt der Stadt entgegengekommen war. Aus diesem Grund lehnte beispielsweise die FDP, eigentlich eine große Befürworterin des Vorhabens, die Beschlussvorlage ab.

Photovoltaik an der Autobahn

Die Bedenken wegen des Mietvertrags, der auf 15 Jahre plus Verlängerungsoption angelegt ist und jährliche Kosten in Höhe von 5700 Euro aufwirft, haben die Liberalen aber mittlerweile zurückgestellt. „Uns ist wichtig, dass die Maßnahme endlich umgesetzt und die Warteliste für Einstellplätze kürzer wird“, erläuterte Fraktionschef Holger Steinert im Gespräch mit dieser Zeitung. So konnte der Tagesordnungspunkt am Donnerstag ohne Aussprache und einmütig abgehakt werden.

Eine Mehrheit gab es in der Sitzung außerdem für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf einer städtischen Fläche neben der A 5 gegenüber der Autobahn-Rastanlage und östlich des Weges „An der Hartbrücke“. Mit der GGEW AG als künftigem Betreiber müssen nun die notwendigen Verträge ausgehandelt werden. Der bereits festgesteckte Rahmen sieht vor, dass Hecken und der Grünzug entlang der Autobahn beim Bau der Anlage erhalten bleiben und landwirtschaftlich eingeschränkt nutzbare Bereiche als Ausgleichsflächen vorgesehen werden. Die Anlage selbst soll so errichtet werden, dass die Beweidung, etwa durch Schafe, unter beziehungsweise zwischen den einzelnen Elementen möglich ist.

Die GLB hatte das Thema zu Beginn des Jahres aufgebracht und bei den anderen Fraktionen um Unterstützung geworben, was damals in einen gemeinsamen Antrag mündete, zu dem es wiederum aber Änderungswünsche gab. Nach der Sommerpause konnte das Projekt nun ohne Diskussion auf den Weg gebracht werden. Gegenstimmen kamen – wie bisher auch bei diesem Punkt – von der AfD und der FDP.

„Solche Anlagen gehören auf Dächer von Wohn- und Gewerbebauten, aber nicht in die Natur, auch wenn die vorgesehene Fläche nicht besonders wertvoll sein mag“, begründet Fraktionsvize Jascha Hausmann die Haltung der FDP.

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.09.2020