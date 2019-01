Fahrt ins ZDF und Kellerführung

Bensheim.Das Programm des Jahrgangs 1940/41 für 2018 konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Höhepunkte waren eine Tagesfahrt nach Weißenburg und Rüdesheim mit einer erlebnisreichen Schifffahrt nach Sankt Goarshausen.

Auch für das neue Jahr haben die Verantwortlichen einen abwechselungsreichen Terminkalender aufgestellt, der unterhaltsame Begegnungen verspricht. Neben Monatstreffen in verschiedenen Lokalitäten sind folgende Veranstaltungen erwähnenswert: Eine Tagesfahrt nach Miltenberg, eine Radtour ins Ried, eine Fahrt zum ZDF nach Mainz mit Besichtigung des Sendezentrums.

Ein Besuch des Viniversums in Heppenheim mit einer Kellerführung ist im Herbst angesagt. Im November wird ein Vortrag mit Bildvorführung „Bensheim einst und jetzt“ in der Nibelungenquelle angeboten. Der Jahresabschluss findet in der Vetters Mühle statt.

Beim ersten Treffen am 24. Januar in der Weinschänke Mohr erfolgt die Bekanntgabe zusätzlicher Einzelheiten zu den Veranstaltungen. Gäste und zum Jahrgang gehörende Neubürger sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 17.01.2019