Fahrt zum Hermannshof

Bensheim.Am Samstag, 13. April, besucht die Bürgerhilfe Bensheim den Hermannshof in Weinheim, der jetzt in voller Blüte steht. Der Schaugarten Hermannshof ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert.

Auch Nichtmitglieder der Bürgerhilfe können an der Besichtigung teilnehmen. Verbindliche Anmeldungen bis zum 5. April per E-Mail an Buergerhilfe-bensheim@t-online.de oder Tel. 06251/69999.

Abfahrt ist um 13.58 Uhr mit dem Zug vom Bahnhof Bensheim. Die Teilnehmer müssen um 13.45 Uhr am Bahnhof Bensheim sein, um die Fahrkarten gemeinsam zu lösen.

Schau- und Sichtungsgarten

Der Ablauf ist so vorgesehen, dass man rund 1,5 Stunden im Hermannshof verweilen und das wunderschöne Ambiente im Frühjahr genießen wird. Danach organisieren ist ein gemeinsamer Abschluss in einem Café oder der Woinemer Brauerei geplant. Die Rückfahrt ist für ca. 19 Uhr vorgesehen, informiert Gundi Wagner vom Vorstand der Bürgerhilfe Bensheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 30.03.2019