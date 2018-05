Anzeige

Bensheim.Nach dem Ausflug zur UNESCO-Welterbestätte Kloster Maulbronn lädt der deutsch-tschechische Freundschaftskreis zu einer Busfahrt in den Odenwald mit Besuch der Schmucker-Brauerei in Ober-Mossau ein. Dort ist eine Führung (Beginn 16 Uhr) mit anschließendem gemeinsamen Beisammensein geplant.

Wenige Plätze sind für diese Fahrt am Samstag, 16. Juni, noch verfügbar, so dass sich eine baldige Anmeldung empfiehlt. Die Fahrt startet um 14.15 Uhr in Fehlheim und um 14.30 Uhr am Bensheimer Bahnhof. Für die Fahrt und Brauereiführung wird ein Entgelt erhoben.

Anmeldungen sind bei dem Vorstandsmitglied Wilhelm Zappen unter Mail w40.zappen@gmail.com oder Telefon 06251/ 67162 möglich. mz