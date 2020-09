Fahrt zur Buga 2021 in der Planung

Bensheim.Der Vorstand des Obst- und Gartenbauvereins Bensheim hat beschlossen, alle Veranstaltungen für dieses Jahr abzusagen. Dies sind der Federweißerabend am 19. September und die Apfelverkostung am 6. Oktober. Wer an diesen Terminen einen Obstbaum oder Gartensträucher bestellen wollte, soll sich mit Steffen Mößinger oder Wolfgang Heeb in Verbindung setzten.

Wer mehr Informationen zu den Obstsorten braucht und auch welche probieren möchte, muss sich an Steffen Mößinger wenden. Die Weihnachtsfeier am 6. Dezember entfällt ebenfalls. Geplante Ehrungen werden nachgeholt.

Für 2021 sind am 22. Januar ein theoretischer Schneidkurs um 19 Uhr (Ort wird noch bekanntgegeben) und am 23. Januar um 14 Uhr der Praxisteil auf der Streuobstwiese am Golfplatz geplant. Weitere Schneidkurse sind für 20. Februar und 13. März vorgesehen. Alle weiteren Termine werden im Jahresplan mitgeteilt.

Für den Sommer ist eine Fahrt zur Bundesgartenschau nach Erfurt in Planung. Der Termin ist vom 10. bis 13 Juni. Auf dem Programm stehen eine Stadtführung in Erfurt, eine Führung durch die Buga, beginnend am Petersberg, eine Fahrt nach Weimar mit Besichtigung und Führung in Schloss und Park Belvedere. Anmeldungen werden ab sofort entgegengenommen, teilt der Vorstand mit. red

