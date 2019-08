Fair-Play-Preis für die Dragons

Bensheim.Die Dragons sind das offizielle Futsal-Team der Bergstraße und wurde jüngst vom Hessischen Fußball-Verband zum dritten Mal in Folge zum fairsten Futsal-Team in Hessen gekürt. Die Auszeichnung nahmen die Verantwortlichen der Dragons beim Landessportbund in Frankfurt entgegen. „Wir freuen uns über diese Auszeichnung. Es zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind, indem wir Sport und Fairness verbinden“, so Trainer Hauke Lerchl.

Der aus Südamerika stammende Ballsport gehört trotz seiner unglaublich schnellen Abläufe zu den kontaktarmen Sportarten. Technik, Taktik und vor allem Teamplay prägen das Spielgeschehen auf dem Hallenboden. In der letzten Saison belegte das Team der Dragons den vierten Tabellenplatz und verpasste damit die Relegation zum Aufstieg in die Hessenliga nur knapp um drei Punkte.

In der neuen Saison startet das Team in der Verbandsliga und konnte sich bislang personell wieder durch einige junge Hallen-Talente aus der Region verstärken. Die ersten Testspiele stehen schon auf dem Programm. So testet man gegen die SG Bornheim, eines der aktuell besten Futsal-Teams in Hessen. Eine Woche später steht der Leistungsvergleich mit den Teams aus Philippsburg und Mannheim auf dem Plan.

„Wir möchten, dass das charismatische Team weiter zusammenwächst und wir wieder unter den vorderen Plätzen mitmischen können. Vielleicht gelingt es uns auch, das ein oder andere Spitzenteam zu ärgern“, meint Hauke Lerchl. Die Stimmung bei den Dragons ist zum Trainingsstart jedenfalls schon sehr positiv. Aktuell stehen 16 Spieler – aus Bensheim, Heppenheim, Auerbach, Bürstadt, Einhausen und Groß-Rohrheim – im Kader für die neue Saison.

„Wir haben ein gutes Klima im Team, sehr gute und disziplinierte Spieler und wir wollen das umsetzen, was der Trainer von uns fordert. Manchmal sind die taktischen Anforderungen schon sehr hoch, aber wir sind alle mit viel Einsatz dabei. Manche der jungen Spieler, die noch keinen Führerschein haben, fahren sogar 15 Kilometer mit dem Fahrrad zum Training, nur um dabei sein zu können“, sagt Yoel Ghirmay aus Eritrea der zu den Leistungsträgern der letzten Saison zählte. red

