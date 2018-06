Anzeige

Bensheim als „Fairtrade-Stadt“ ist sich seiner Verantwortung in besonderem Maße bewusst. Die Steuerungsgruppe hat im Vorfeld darauf hingearbeitet, dass die Läden, die fair gehandelte Produkte anbieten, diese während der Internationalen Woche in besonderer Weise bewerben. „Ohne das Engagement des Einzelhandels, insbesondere der Supermarktketten kann es nicht gelingen, den fairen Handel aus seiner Nische heraus zu bringen. Eine spürbare Nachfrage nach fairen Produkten ist vorhanden“ so Thomas Götz, Sprecher der Steuerungsgruppe.

Kaffeesteuer abschaffen

Trotzdem gibt es noch viel Luft nach oben und der Weg, das Problembewusstsein bei Verbrauchern zu schärfen, wird lang sein. Auch die Politik ist gefragt, Anreize zu setzen, beispielsweise könnte die Steuer für fair gehandelten Kaffee abgeschafft werden, in den Lehrplänen der Schulen sollte die Problematik stärker verankert werden. Vorschläge, die auch bei der Auftaktveranstaltung zur Internationalen Woche am Dienstag auf den Tisch kamen.

„Die Fairtrade-Stadt Bensheim begleitet die Internationale Woche nicht zuletzt deshalb so engagiert, weil das Thema perfekt in unsere Zielsetzung passt. Bei sieben der 17 Ziele spielt der faire Handel eine wichtige Rolle“, heißt es abschließend in der Pressemitteilung der Steuerungsgruppe. red

