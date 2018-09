Faires Frühstück im Rathaus

Bensheim.„Gemeinsam für ein gutes Klima“ lautet in diesem Jahr das Motto der Fairen Woche. In Bensheim wurde im Rahmen dieser Aktionswoche traditionell gegen eine Spende ein faires Frühstück mit schmackhaften regionalen und fair gehandelten Waren im Rathaus angeboten.

Klimawandel zentrales Thema

Thomas Götz von der Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Bensheim wies bei der Begrüßung darauf hin, dass gerade die ärmsten Länder dieser Welt besonders stark unter dem Klimawandel leiden. Mit der Fairen Woche will man in diesem Jahr bundesweit auf die Thematik aufmerksam machen und dafür ein Bewusstsein schaffen. Bürgermeister Rolf Richter dankte der Steuerungsgruppe für die Organisation des Frühstücks. Dazu bot der Weltladen von Sankt Georg fair gehandelte Produkte zum Verkauf an. Unser Bild zeigt Gerlinde Rühlmann und Thomas Götz (Mitte) von der Steuerungsgruppe mit Bürgermeister Rolf Richter. ps/Bild: Stadt

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.09.2018