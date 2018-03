Anzeige

Bensheim.„Falco – The Show“ bietet dem am 6. Februar 1998 in der Dominikanischen Republik verstorbenen österreichischen Popstar und Nationalhelden eine Hommage der Extraklasse. Am heutigen Freitag (9.) kann man sich davon im Musiktheater Rex in Bensheim überzeugen. Begin ist um 20.30 Uhr.

Michael Patrick Simoner (Bild: Veranstalter) präsentiert den Künstler in einer authentischen Konzertshow. Der Wiener ist weltweit bisher der einzige von Maria Hölzel, der Mutter von Falco, autorisierte Darsteller, der seine Auftritte in original Kleidung von Hans Hölzel (Uniform, Hemd, Mantel, Brillen) zelebriert.

Kein Wunder, dass die Fans nach der Show gern mal die Autogrammstunde nutzen, um diese Schätze zu berühren oder sich mit ihnen ablichten zu lassen.