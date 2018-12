Falsche Polizisten erbeuten Schmuck

Bensheim.Auch an den Weihnachtsfeiertagen sind Kriminelle nicht müde geworden, Menschen an der Bergstraße um ihr Hab und Gut zu bringen. Die Mär von der Einbrechergruppe, konnte am zweiten Weihnachtstag (26. Dezember) einer Seniorin so glaubhaft geschildert werden, dass sie sich in den späten Abendstunden davon überzeugen ließ, ihren Schmuck im Wert von über 10 000 Euro sowie ihre Bankkarten einem Fremden an der Haustür zu übergeben.

Das schlechte Gefühl und die Anzeige bei der richtigen Polizei kamen leider zu spät. Die Ganoven waren da schon längst über alle Berge.

Am Vortag (25. Dezember) wurde eine über 80 Jahre alte Seniorin aus Bensheim über mehrere Stunden hinweg mit der gleichen Masche am Telefon belagert. Die Angst, von Fremden überfallen zu werden, konnte in den Telefonaten geschürt und verstärkt werden.

Tipps der Polizei

Die Kriminellen brachten die ältere Frau schließlich gegen 20.30 Uhr dazu, Schmuck im Gegenwert von etwa 10 000 Euro vor die Haustür zu legen.

Die Polizei warnt wiederholt vor dieser Masche und rät allen Betroffenen, das Telefongespräch umgehend zu beenden: „Seien Sie misstrauisch und vertrauen Sie Fremden keine Wertsachen an! Die richtige Polizei wird Sie niemals darum bitten, Geld oder Wertsachen an der Haustür abzulegen oder zu übergeben“, heißt es in der Polizeimeldung abschließend. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 28.12.2018