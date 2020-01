Falsches Datum bei Infotag

Bensheim.Wie der Waldkindergarten mitteilt, hatte sich in der Termininformation für den Infotag (BA vom 24. Januar) ein Datumsfehler eingeschlichen.

Der Infotag findet nicht am 23. Februar statt – er war bereits am 23. Januar. „Der Waldkindergarten Bensheim entschuldigt sich für diesen Fehler“, schreibt die Einrichtung in einer Pressenotiz.

Der nächste Infotag wird im September 2020 stattfinden, allerdings ist derzeit noch kein konkreter Termin festgelegt. Informationen hierzu finden alle Interessierten zu gegebener Zeit unter www.waldkindergarten-bensheim.de. red

