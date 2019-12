Familien musizieren für den guten Zweck

Bensheim.Man kann hier schon von Tradition sprechen, wenn die Familien Alföldi, Knauf und Morweiser ihre Instrumente auspacken und weihnachtliche Lieder zum Besten geben.

Was vor drei Jahren in einer Hofeinfahrt mit der Nachbarschaft in der Augustinerstraße in Bürstadt begonnen hat, zog in diesem Jahr rund hundert Zuhörer in den Bann. Denn diesmal luden die Hobbymusiker über den Bürstädter „Lebendigen Adventskalender“ alle Interessierten herzlich ein. Und diese kamen voll auf ihre Kosten. Ertönten doch neben den traditionellen Weihnachtsliedern wie „O du Fröhliche“ oder „Tochter Zion“ auch Radiohits wie „Feliz Navidad“ oder „Last Christmas“.

Bereichert durch besinnliche Texte verging das einstündige Programm, das mit „Stille Nacht“ endete, wie im Flug. Als Überraschung begeisterten die Konfettis, eine Tanzgruppe des Spiel- und Kulturkreises Bürstadt, mit einer Choreographie zu „All I want for Christmas is you“.

Für das leibliche Wohl wurde Glühwein und warmer Orangensaft auf Spendenbasis ausgeschenkt. So schaffte es das 13-köpfige Ensemble aus Blech- und Holzbläsern, Keyboard und Schlagzeug, 650 Euro zu sammeln, die komplett dem Hospiz Bergstraße zu Gute kommen.

Doch der Betrag sollte nicht einfach überwiesen werden. So machten sich die Musiker samt Tanzgruppe einen Tag vor Heiligabend auf den Weg in die Bensheimer Kalkgasse und überreichten die Spende mit den Instrumenten im Gepäck.

Die Gäste und Besucher konnten sich über die weihnachtlichen Klänge freuen. Dies verdeutlicht einmal mehr das Ansinnen der drei Familien, die Botschaft von Weihnachten in die Öffentlichkeit zu tragen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 28.12.2019