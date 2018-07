Familien trauern um Sternenkinder

Anzeige

Zu Beginn erläuterte Helga Schmidtke, wie wichtig es sei, Sternenkindern grundsätzlich eine größere Lobby zu verschaffen. Betroffene Mütter würden irgendwann eingeholt von diesem Thema. Karin Herrmann-Brandenburg von der evangelischen Klinikseelsorge bestätigte das und berichtete unter anderem von einer betroffenen Mutter, deren Kind einfach „klinisch entsorgt“ wurde. „Der Schmerz geht nie weg. Es wird für die Mutter immer ein Kind sein, das gestorben ist“, sagte Karin Herrmann-Brandenburg. Man war sich einig, dass würdevolles Sterben in Krankenhäusern weiterhin möglich gemacht werden muss.

Vier stille Geburten fanden allein in diesem Jahr im Heilig-Geist-Hospital in Bensheim statt. Alle begleitet durch Helga Schmidtke und ihr Team. Doch was passiert mit den ambulanten Fällen? Ziel soll sein, dass alle betroffenen Familien über Möglichkeiten der Trauerbegleitung informiert und dann auch begleitet werden.

Gesprochen wurde auch über die Kosten der Bestattungen für Sternenkinder. Auch verstorbene Kinder unter 500 Gramm dürfen nun bestattet werden. Es ist keine Pflicht, aber ein Recht. Hier bedarf es der frühen Information der Eltern durch Ärzte und Hebammen. Auch die Rückmeldung von Bestattern im Falle eines verstorbenen Babys an das Sternenkinderzentrum wurde von Helga Schmidtke ausdrücklich erwünscht.

Weitere Fragen, die erörtert wurden: Was kostet eine Kremierung für eine Sammelbestattung? Ist ein allgemeiner Trauerplatz besser als ein individueller? Wer kümmert sich um die Grabpflege?

Die katholischen Gemeinden der Stadt Bensheim möchten das bestehende Sternenkinderfeld optisch stärker hervorheben und auch neu bebauen. Im Fronleichnamsgottesdienst wurde in diesem Jahr in der Kollekte bereits für die Gestaltung des Grabes gesammelt.

Am 8. Dezember findet ein Erinnerungsgottesdienst auf dem Friedhof Bensheim-Mitte statt. Er ist für alle Menschen gedacht, die ein Kind verloren haben. Der Gottesdienst wird von Eltern des Sternenkindervereins mitgestaltet. Im Anschluss an den Gottesdienst sind alle nach Sankt Albertus, Familienzentrum und Kita der Gemeinde Sankt Georg, eingeladen. Dort besteht die Möglichkeit zum Austausch und Gespräch bei Kaffee und Kuchen.

„Wir müssen jetzt anfangen“, sagte Helga Schmidtke am Schluss des Treffens. Dieser Schritt ist gelungen. Der nächste „Runde Tisch“ ist noch für dieses Jahr geplant, teilt die Initiative mit. red

