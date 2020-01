Familien-Yoga beim TV Bensheim

Bensheim.Am Dienstag, 11. Februar, beginnt beim TV Bensheim ein neuer Familien-Yoga-Kurs. Yoga bietet eine wunderbare Möglichkeit, Kindern spielerisch Kraft und Ruhe zu vermitteln. Die Übungen fördern die Konzentration und das Selbstwertgefühl, führen zu innerem Gleichgewicht und helfen Entspannung zu finden.

Durch bildhafte Phantasiereisen begeben sich die Kinder in Yoga-Haltungen (Asanas) und verkörpern so Tiere, Pflanzen und Naturphänomene. Dabei nehmen sie sich und ihren Atem bewusst wahr. Yoga wirkt positiv auf Körper, Geist und Seele und macht Spaß – vor allem auch gemeinsam mit Mama, Papa, Oma, Tante. Familien-Yoga spricht Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren an. Die Yoga-Stunden finden dienstags von 17.30 bis 19 Uhr im Gymnastikraum in der neu gebauten Halle im Weiherhausstadion Süd (Dammstraße) statt.

Für Mitglieder ist der Kurs kostenfrei, Nichtmitglieder zahlen eine kleine Kursgebühr. Anmeldung und Infomation bei Antje Weinke, Telefon 06251/4687, oder bei Angelika Samstag, Telefon 06251/65544. Die Plätze sind begrenzt. red

