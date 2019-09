Bensheim.Die Skiabteilung des VfL Bensheim fährt in der zweiten Januarwoche vom 4. bis 11. Januar traditionell zu ihrer Familienfahrt ins Pitztal. Das Skigebiet Hochzeiger ist dabei seit vielen Jahren das Ziel der Bensheimer Skifahrer und dort ist man im Hochzeigerhaus auf gut 1900 Metern untergebracht.

Die Nachfrage nach dieser Fahrt war in den letzten Jahren sehr groß, in diesem Jahr sind noch einige Plätze frei und Familien, die an dieser Reise teilnehmen wolle, sollten sich sputen. Geboten werden sieben Übernachtungen mit Vollpension mitten im Skigebiet, ein Sechstageskipass, an fünf Tagen Vormittagsskikurse für Kinder und Jugendliche und natürlich Abendunterhaltung für Jung und Alt.

Nähere Information erteilt Christian Bender, der am einfachsten unter chr.bender@gmx.de zu erreichen ist. nico

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.09.2019