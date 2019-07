Familienfahrt nach Tripsdrill

Auerbach.Höhepunkt des Monatsprogramms Juli der Awo Auerbach ist der traditionelle Familienausflug am Dienstag, 30. Juli, in den Erlebnispark Tripsdrill. Da dieser Termin noch in die Sommerferien fällt, sind Kinder und Enkel der Awo-Familie wie immer eingeladen und fahren bis zum Alter von 14 Jahren kostenfrei mit.

Abfahrt ist ab 9 Uhr, letzte Zusteige Möglichkeit um 9.45 Uhr am Bahnhof Bensheim. Bleibt zu hoffen, dass die Organisatoren dann nicht wieder einen Reinfall erleben, wie bei der Fahrt zur Saalburg und in die Keltenwelt im Juni, als von 52 angemeldeten Teilnehmern stolze 14 Personen kurzfristig absagten oder erst gar nicht erschienen, heißt es in einer Pressemitteilung der Arbeiterwohlfahrt.

Anmeldungen sind weiterhin bei Horst Knop, Telefon 06251/74887, oder horst.knop@t-online.de bis zum 13. Juli möglich.

Bevor es aber soweit ist, stehen noch zwei weitere Veranstaltungen auf dem Programm. Am Freitag, 19. Juli, findet ab 14.30 Uhr im Bürgerhaus Kronepark der monatliche Seniorennachmittag statt, bei dem nach Kaffee und Kuchen Filme von vergangenen Veranstaltungen und Fahrten gezeigt werden.

Am 21. Juli sind dann die Freunde des Tanzes wieder ab 15 Uhr in das Bürgerhaus Kronepark eingeladen, um nach Tanzmusik von Oskar Ringhof zu tanzen. Auch hier ist für das leibliche Wohl mit Kaffee, Kuchen und Erfrischungsgetränken bestens gesorgt.

Bei allen genannten Veranstaltungen verteilt die Awo Anmeldungen für das beliebte Grillfest, das am 9. August bei den Kleingärtnern am Berliner Ring stattfindet. kn

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 04.07.2019