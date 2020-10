Familiengottesdienst am Erntedankfest

Schwanheim.Die Evangelische Kirchengemeinde Schwanheim lädt zum Familiengottesdienst für Groß und Klein am Sonntag, 4. Oktober, um 10.15 Uhr in die Evangelische Kirche in Schwanheim ein.

In einem interaktiven Gottesdienst geht es unter anderem um die kleine Raupe Nimmersatt und um die Handpuppe Jakob, die sich gerne an den Früchten des Erntealtars bedienen. Die Geschichte der kleinen Raupe wird durch bunte Bilder erzählt und gemeinsam wird die Frage erörtert, inwiefern das „Nimmersatt“ zum Kennzeichen unserer Gegenwart geworden ist. „Es ist ein Gottesdienst für Alt und Jung, der der Dankbarkeit für das, was uns die Natur als Schöpfung schenkt, nachspürt,“ heißt es in der Ankündigung.

Laut Beschluss des Kirchenvorstands wurde die Gesamtplatzzahl durch die Emporennutzung auf 84 Plätze erhöht. Die Vergabe der Sitzplätze erfolgt nach Ankunft. Außerdem muss nur noch im Zu- und Weggang zur Kirche ein Mundschutz getragen werden. Die Tragepflicht am Platz entfällt. red

