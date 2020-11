Familiengottesdienst und Versammlung

Schwanheim.Am Sonntag (29.), dem ersten Advent, feiert die Evangelische Kirchengemeinde unter der Leitung von Pfarrer Christian Ferber und dem Kindergartenteam um 10.15 Uhr einen Familiengottesdienst für Groß und Klein in der Schwanheimer Kirche.

In einer groß inszenierten Bildergeschichte wird dabei vom kleinen Igel und seiner guten Tat erzählt, die ihm wiederum selbst am Ende zum Beschenkten macht. Außerdem besteht die Möglichkeit, durch eine Symbolhandlung etwas loszuwerden von dem, was Menschen in diesen herausfordernden Corona-Zeiten schwer auf dem Herzen liegt, heißt es in der Einladung. Außerdem geht es um Licht, das sogar mit nach Hause genommen werden kann.

Bis zu 84 Menschen finden in der Kirche auch zu Corona-Zeiten Platz. Die Plätze sind markiert, es gilt während der gesamten Veranstaltung Maskenpflicht.

Im Anschluss an den Gottesdienst findet die Gemeindeversammlung – ebenfalls in der Kirche – statt. Hier stellen sich die sieben Kandidaten für die Kirchenvorstandswahl 2021 vor. Dabei können von Gemeindeseite noch Vorschläge gemacht werden. Außerdem wird über die wichtigsten Ereignisse im letzten Kirchenjahr informiert. red

