Familienkirche im Gemeindezentrum

Bensheim.Die Evangelische Kirchengemeinde Bensheim-Auerbach mit Hochstädten hat ein neues Angebot für die ganze Familie.

Am Samstag, 25. Januar – nicht wie irrtümlich im Gemeindebrief angegeben am 15. Januar – wird von 17 bis 18.30 Uhr ins Gemeindezentrum in die Bachgasse 39 eingeladen, um gemeinsam zu singen, zu feiern, eine Geschichte zu hören, kreativ zu sein, zu essen und die Zeit miteinander zu genießen.

Spenden willkommen

Begleitet wird die „Kreative Familienkirche“ vom Gemeindepädagogen Arik Siegel, in Kooperation mit Nicole Metzger, Fachstelle für Familien im Evangelischen Dekanat Bergstraße.

Die Veranstaltung ist kostenlos, eine Spende zur Deckung der Essenskosten ist willkommen. Anmeldung ist nicht erforderlich. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 16.01.2020