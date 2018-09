Familienkirche und Erntedankfest in Schönberg

Schönberg.Unter dem Motto „Ganz schön mutig – Miriam rettet Mose“ findet im Rahmen der Familienkirche für Jung und Alt am Freitag (14.) um 17 Uhr, wieder ein „Familien-Gottesdienst der neuen Form“ im Gemeindesaal, Am Rosengrund 11, der evangelischen Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen statt.

Angekündigt wird ein Gottesdienst zum Begreifen und Mitmachen mit Raum für spirituelle Erfahrung, mit Liedern und einer biblischen Geschichte. Kinder, Eltern und Großeltern, Singles oder Paare, egal ob evangelisch, katholisch oder auf der Suche, sind eingeladen. Im Anschluss an den Gottesdienst wird ein einfacher Abend-Snack serviert.

Die Kirchengemeinde hat Katja Folk erneut dafür gewinnen können, diese neue Form des Gottesdienstes zu leiten. Am Sonntag (16.) entfällt der Gottesdienst in der Gemeinde. Dafür wird mit den Kindern der Kita Leuchtturm, am Sonntag, 23. Septeber, das Erntedankfest in der Marienkirche mit Pfarrer Hesse-Keil, gefeiert. Thema ist „der Apfel“. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.09.2018