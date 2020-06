Familienkirche unter freiem Himmel

Schönberg.Die evangelische Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen freut sich, dass auch die Familienkirche wieder starten kann. Sie lädt ein zur Open-Air-Familienkirche für Freitag (19.), 17 Uhr, auf dem Vorplatz der Marienkirche Schönberg.

Die Gemeindereferentin des Dekanats, Katja Folk, hat das Thema „Die Kraft kommt zurück“ gewählt, eigentlich auch passend zur gegenwärtigen Zeit.

Der Gottesdienst zum Verstehen, Begreifen und Mitmachen richtet sich an Kinder mit ihren Eltern und Großeltern, aber auch Singles oder Paare ohne Kinder, gleich welcher Konfession, sind eingeladen. Das vorgeschriebene Hygienekonzept werde eingehalten.

Der Gottesdienst am Sonntag (21.) entfällt. Am 28. Juni um 9.30 Uhr ist wieder Gottesdienst in der Kirche. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 17.06.2020