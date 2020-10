Schwanheim/Fehlheim.Am Freitag, 6. November, finden zwei Familienkirchen im Freien statt – um 16.30 Uhr in Schwanheim und um 17.30 Uhr in Fehlheim, jeweils auf dem Friedhof an der Friedhofskapelle. Unter dem Motto „Wenn Grabsteine erzählen“ gedenken Kinder und Eltern der Verstorbenen ihrer Familien und auf den Friedhöfen. Die Familien können spontan kommen oder sich anmelden unter m.huber@fehlheim-zwingenberg.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.10.2020