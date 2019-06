Familientag beim THW

Bensheim.Traditionell feiert an Fronleichnam das Technische Hilfswerk (THW) Bensheim seinen Familientag. Dieses Jahr erwarten die Besucher wieder viele Attraktionen und Vorführungen.

Am Donnerstag, 20. Juni, kann sich jeder über die Leistungen des THW in gemütlicher Atmosphäre informieren und in persönlichen Gesprächen mit den Helfern Näheres über die Hilfsorganisation erfahren. Es werden viele Geräte und Fahrzeuge ausgestellt.

Für jeden ist etwas dabei, sodass sich Familien mit Kindern sowie Jung und Alt an der Unterkunft in der Lahnstraße 51 in Bensheim wohlfühlen können. Das THW präsentiert die unterschiedlichen Ausstattungen der Gruppen zum Anfassen – eine tolle Gelegenheit die großen und kleinen Geräte ganz nah zu erleben. vDie Fachgruppe Führung und Kommunikation aus Darmstadt wird als besonderer Gast auf dem Hof erwartet und einen Führungs-Lageanhänger präsentieren, der im Katastrophenfall die Kommunikation zwischen den Hilfsorganisationen sicherstellt.

Auch werden wieder viele Fahrzeuge zum Bestaunen und Besteigen ausgestellt. Wieder dabei ist auch der Teleskoplader des THW Bensheim. Der Arbeitskorb kann auf 13 Meter Höhe ausgefahren werden. So kann jeder den Familientag auch aus der Höhe bestaunen. Zusätzlich gibt es spannende Vorführungen der einzelnen Fachbereiche sowie der Nachwuchs-Helfer.

Für die kleinen Besucher stehen eine Hüpfburg, Stapler und Radladerspiel zum Zeitvertreib zur Verfügung. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, der beliebte Biergarten an der Fahrzeughalle wird bei gutem Wetter auch wieder aufgebaut. Von der Bratwurst über Pommes bis zum Steak ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Veranstaltung beginnt am 20. Juni um 11 Uhr und endet gegen 17 Uhr. red

