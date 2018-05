Anzeige

Bensheim.Traditionell an Fronleichnam lädt der Bensheimer THW-Ortsverband zu seinem Familientag ein. Am Donnerstag (31.) steht der gesamte Tag unter dem Thema „Fachgruppe Wasserschaden Pumpen“. So erwartet die Besucher die Technik des THW zum Anfassen sowie viele spannende Vorführungen.

Die Gäste können sich über die Leistungen des THW in lockerer Atmosphäre informieren und in persönlichen Gesprächen mit den Aktiven Näheres über das Technische Hilfswerk erfahren. Es werden alle Geräte und Fahrzeuge ausgestellt sowie Vorführungen der einzelnen Gruppen gezeigt.

Für die jüngeren Besucher stehen Hüpfburg und Bungee-Run zum Spielen zur Verfügung. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Von der Bratwurst über Pommes bis zum Steak reicht das Angebot.