Familienzentrum im Begegnungshof

Bensheim.Das Familienzentrum Bensheim bietet am Freitag, 2. Oktober, von 16.30 bis 19.30 Uhr einen Nachmittag für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren mit einem Elternteil zwischen Eselohren und Schafswolle auf dem Begegnungshof Sonnenkinder in Rodau an. Start ist pünktlich um 16.30 Uhr mit dem Besuch im Stall bei Esel und Schaf. Nach ausgiebigem Putzen und Bürsten geht es in die Reithalle zum Parcours für Mensch und Tier.

Danach kann beim selbstmitgebrachten Picknick vom Erlebten erzählt werden. Außerdem lädt der Spielplatz zum Bewegen und weiteren Tierbeobachtungen auf der angrenzenden Weide ein.

Weitere Infos auch zu den Kosten und Anmeldung unter partner@familienzentrum-bensheim.de oder Telefon 06251/805310. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 26.09.2020