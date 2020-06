Von Dirk Rosenberger

Bensheim. An Leerständen mangelt es in der Fußgängerzone nicht. Eine prominente Immobilie kann aber demnächst von der Liste gestrichen werden. „Wir haben in der vergangenen Woche den Mietvertrag für das ehemalige Bürohaus Werner unterschrieben“, teilte Katharina Naegele, Geschäftsführerin des Familienzentrums, am Mittwoch im Sozialausschuss mit.

Der Verein

