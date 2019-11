Familienzentrum sucht eine neue Bleibe

Bensheim.Zum Laternenfest des Familienzentrums in Bensheim kamen trotz des Regens rund 70 Eltern mit ihren Kindern, die mit Punsch und süßen Martinsbrezeln in einem Meer von Kerzen und Lichterketten in Empfang genommen wurden.

Während einer kurzen Ansprache machte Geschäftsführerin Katharina Naegele erneut auf das Thema Raumnot aufmerksam: Auf unbefristete Zeit können aufgrund eines Wasserschadens einige Räume im bisherigen Domizil in der Hauptstraße nicht benutzt werden. Somit steht das Familienzentrum nach dem Baustopp für das neue Haus am Markt vor einem großen Raumproblem und sucht auf lange Sicht eine neue Bleibe.

Nach diesem Aufruf startete das Fest mit dem stimmungsvollen Martinsumzug durch die Bensheimer Innenstadt. Neben dem Gesang von Martinsliedern schwenkten die Kinder begeistert ihre Laternen.

Zurück beim Familienzentrum in der Hauptstraße konnten sich die Kleinen nach einer Stärkung an der Feuerschale wärmen und mit Kinderpunsch in der Hand den Klängen des Kinderliedersängers Teddy McGibbie lauschen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 13.11.2019