Farbenfroher Kunstkalender

Bensheim.Mit dem Beginn des zweiten Lockdowns musste auch das Ideen-Reich der Behindertenhilfe Bergstraße schließen. Der kleine Laden in der Darmstädter Straße 150 durfte am 15. Dezember zum vorerst letzten Mal seine Türen öffnen. „Die Engel müssen jetzt drinnen bleiben“, heißt es vom Team des IdeenReichs, das ansonsten die Fläche vor dem Pavillon täglich neu und liebevoll mit den hölzernen Eigenprodukten der Behindertenhilfe dekoriert.

Das Ideen-Reich und das KunstReich bieten inzwischen jedoch einen „Call and Collect“-Service an. Wer etwas aus den Schaufenstern des Ladens oder der Galerie im benachbarten Gebäude erwerben möchte, kann sich telefonisch melden. Die Bestellung wird dann als si-chere Abholung vor Ort arrangiert.

Der Lockdown traf damit nicht nur das Weihnachtsgeschäft, sondern hemmte vor allem den Verkauf des Kalenders „Kunst kennt keine Behinderung“, in dem die Werke zahlreicher Künstlerinnen und Künstler der Behindertenhilfe abgebildet sind.

Da die Nachfrage nach dem Kunstkalender noch immer groß ist, freut sich die Geschäftsführung der gemeinnützigen GmbH darüber, dass viele Geschäfte in der Region nun den Kalender mit den farbenfrohen Motiven in ihrem Sortiment anbieten.

„Mit dem Kauf des Kalenders unterstützt man die Teilhabe von Menschen mit Behinderung am Arbeitsleben“, betont BHB-Geschäftsführer Christian Dreiss. „Mit dem Verkauf der Kalender haben die Ladenbesitzer schon gezeigt, dass Inklusion an der Bergstraße gelebt wird, und dafür danke ich ihnen von Herzen.“

Den Kunstkalender haben nach Angaben der Behindertenhilfe folgende Geschäfte mit in ihr Sortiment genommen: Edeka Merz in Heppenheim und Auerbach, das Hochstädter Haus, Susis Obstladen, Unverpackt Bergstraße und Unverpackt Lorsch sowie Optik Siekmann, Nahkauf in Lorsch, Edeka Bylitza in Fürth, Zeder Backshop in Fürth, Unverpackt in Rimbach und Nahkauf in Lindenfels. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 20.01.2021