Bensheim.Seit 60 Jahren gibt es die Misereor-Fastenaktion der Katholiken in Deutschland. Der Weltkreis der Bensheimer Pfarrei Sankt Georg lädt alle Interessierten ein, am Sonntag, 18. März, um 10.30 Uhr im Gottesdienst zu bedenken: Wie können wir eine Welt mitgestalten, in der es für alle Menschen mehr Lebensqualität gibt?

Anschließend gibt es ein einfaches Mittagessen aus der „indischen Küche“ im Pfarrzentrum. Der Frauenkreis von Sankt Georg bietet österliche Türkränze, Gestecke und Dekorationen an, außerdem eine Auswahl an selbst gebackenen Kuchen.

„Heute schon die Welt verändert?“ ist das Leitwort der diesjährigen Fastenaktion. Gemeinsam mit der Kirche in Indien geht Misereor dieser Frage nach, weil immer deutlicher wird, dass globale Herausforderungen nicht aus der Perspektive eines Landes oder Kontinents allein gelöst werden können. Das „eine Haus“ erfordert ein differenziertes Handeln in gemeinsamer Verantwortung. So formuliert es Papst Franziskus. red