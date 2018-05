Anzeige

Der Sozialpädagoge, der bei der Arbeiterwohlfahrt Bergstraße in der Geschäftsstelle Bürstadt tätig ist, weist auch auf das vielfältige Engagement der marokkanischen Kulturgemeinschaft hin. So pflegt man zwar die Tradition der marokkanischen Heimat, gibt aber gleichzeitig Hilfestellung bei der Integration in Deutschland, unter anderem mit Deutschkursen.

Hilfestellung bei Integration

Es werden außerdem Vorträge zu kulturellen, wissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Themen organisiert. Im Rahmen des Fastenbrechens sollten eigentlich am Samstag Manfred Forell und Simone Meister geehrt werden, da sie sich besonders um die Integration verdient gemacht hätten. Da beide am Samstag verhindert waren, soll dies zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. tn

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 30.05.2018