Fastnacht im Parktheater

Bensheim. Das Bürgerhaus innerlich ein Trümmerfeld, äußerlich kurz vor einer Generalüberholung mit aufgehübschter Fassade, die jeden Schönheitschirurgen Freudentränen in die Augen treiben dürfte - denn billig wird die Angelegenheit nicht.

Für die Bensheimer Fastnachter bedeutet die Modernisierung des 70er-Jahre-Baus aber, dass sie sich zumindest für eine Kampagne nach einer neuen Spielstätte umschauen müssen. Die alte Heimat steht weder für die Bensheimer Karneval-Gesellschaft (BKG) noch für die Grieseler Rote Funken vorerst zur Verfügung.

Die BKG wird wie berichtet im Kolpinghaus ihre Sitzungen abhalten, die Funken zieht es mit einem veränderten Konzept ins Parktheater. Zwar fällt es bei sommerlichem Oktoberwetter schwer, Gedanken an Winter und närrische Angelegenheiten zu verschwenden, aber der 11. November kommt schneller, als man denkt. Und die Aktiven bei den Grieseler Rote Funken sind schon mit Elan bei der Sache, meint Büttenrednerin Sibylle Weihrich.

„Die Situation mit dem Bürgerhaus ist für uns auf jeden Fall eine Herausforderung und eine Chance, neue Ansätze auszuprobieren“, so Weihrich. Die Funken planen deshalb eine „Best of Funken-Fastnachtsshow“ an drei Terminen. Am 16., 22. und 23. Februar soll es in der Kulturstätte rundgehen. Ein buntes, abwechslungsreiches Programm aus Bewährtem und Neuem will man den Zuschauern bieten. dr

Bericht in der Donnerstagausgabe

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 10.10.2018