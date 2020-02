Fastnachter begeisterten Senioren

Bensheim.Wie in den vergangenen Jahren feierten die Senioren des ökumenischen Seniorenkreises aus der Weststadt und der Gemeinde Sankt Georg Fastnacht im Kolpinghaus – denn gemeinsam lacht es sich einfach besser.

Angela Schmidt, Präsidentin der Frauenfastnacht, und Hans Bang, Präsident der Bensheimer-Karneval-Gesellschaft (BKG), führten souverän durch das bunte und abwechslungsreiche Programm, das wieder Brigitte Schmidt zusammengestellt hatte.

Nach dem Einzug des Elferrates begeisterte das Kinderballett der BKG die Senioren und mancher bekam „Augenwasser“ beim Anblick der über die Bühne wirbelnden Purzel. Es tanzten: Hagen Blumenschein, Anastasia Aßmus, Liara Hunger, Nele Nöllner, Kimberley Schmich, Hanna und Helene Fertig sowie Lea und Sofie Zajackowski. Einstudiert hatte den Tanz Sabrina Weiler-Hoffmann.

Das „Dreigestirn“ der Frauenfastnacht (Hannel Förg, Corinna und Martina Pongratz) nahm die Bensheimer Kommunalpolitik aufs Korn. Die Kommunalpolitiker hatten es den Fastnachtern im vergangenen Jahr äußerst einfach gemacht, lieferten sie doch eine Steilvorlage nach der anderen. Höhepunkt war die „Reißleine“ mit freiem Schorschblick.

Der BKG-Präsident hatte seine Präsidentengarde als Geleitschutz mitgebracht. Die Präsidentengarde zeigte ihr tolles Können und wirbelte in ihren schicken Kostümen unter flotten Klängen über die Bühne und begeisterte die Senioren. Es tanzten: Marie Arzberger, Michelle Bormuth, Michelle Ochs, Stefanie Kienzel, Patricia Plomer, Selina Rode und Lea Trautmann. Einstudiert wurde der Tanz von Jenny Schärer und Miriam Kary.

Bewegung und Trubel

Vor der Pause ließ dann das Männerballett der Frauenfastnacht die Frauenherzen höherschlagen: Adi Boch, Dennis Dufner, David Hennes, David Mandel, Christoph und Thomas Schmidt, Anton Ugliev, Simon Unhoff und Michael Dingeldein begeisterten mit ihrem Auftritt, den Mirjam Groß einstudiert hatte.

Nach der Pause sorgte das Kinderballett der Frauenfastnacht für Bewegung und Trubel auf der Bühne. Esil Ahmed, Mara Bernhardt, Lena Dochtermann, Selma Drayss, Hanna Grimm, Nellie Hochmuth, Lina Hoffmann, Maya Klüss, Mara und Paula Lenhart, Theresa Mayer, Louisa Reiner, Lina Schwendemann, Hanna Steinbacher und Frieda Storch entzückten das Publikum mit ihrem Tanz und kamen um eine Zugabe nicht herum (Choreographie: Michaela Schmidt).

Ein Höhepunkt des Nachmittags war der Auftritt von Stadtpfarrer Thomas Catta, der es sich nicht nehmen ließ, wieder in die Bütt zu steigen. Kein Wunder! Kommt er doch aus Dieburg mit dem – nach Mitgliedern gezählt – größten Karnevalsverein Deutschlands. In diesem Jahr brachte er als Sportskanone in verschiedenen Disziplinen mit außergewöhnlichen Leistungen die Senioren zum Staunen. Natürlich kam „Don Schorsch“ auch nicht um eine Zugabe herum.

Olga (Angela Schmidt) und Mariechen(Anja Pohl) bewiesen mit ihrem Vortrag wieder einmal, dass sie mit ihren Dialogen und den gezielt gesetzten Pointen zu Recht Kultstatus bei der Frauenfastnacht genießen. Zum Schluss besangen Heidi Glaubach, Doris Gmeiner, Renate Petermann, Brigitte Samstag, Heidi Sartorius, Brigitte Schmidt, begleitet von Erika Rabe mit Gitarre, das Rentnerdasein nach dem Motto: „Es gibt auch noch ein Leben nach dem Arbeitsleben, und wir freuen uns auf den nächsten Monatsersten, wenn es wieder Rente gibt.“

Frauenfastnachterin Angela Schmidt dankte am Ende des unterhaltsamen und kurzweiligen Nachmittags allen Beteiligten vor und hinter der Bühne. red

