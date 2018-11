Fastnachter sacken Rathausschlüssel ein

Bensheim.Es ist schon wieder so weit: Am 17. November findet in der Bensheimer Innenstadt die Eröffnung der anstehenden Fastnachtskampagne statt. Gastgeber ist wie immer die Bensheimer Karneval-Gesellschaft BKG. Startschuss ist um 11.11 Uhr am Lammertsbrunnen.

Der traditionelle Saisonauftakt in der unteren Fußgängerzone findet seit 1996 statt. Am Samstag kommender Woche heißt es dann wieder: Die

...