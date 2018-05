Fastnachter setzen auf bewährtes Team

Anzeige

Weiter konnte Renate Schütz von vielen vereinsinternen Aktivitäten wie Grünjackentreffen (Ausflug der Elferräte) und Vereinsausflug nach Alzey berichten. Der Start der Fastnachtssaison wurde traditionell mit befreundeten Vereinen am Lammertsbrunnen gefeiert. Beim Ordensfest konnte sich der Verein über eine Spende von Annika Petermann aus dem Preisgeld ihres Bürgerpreises zur Ausrichtung eines Workshops für Tanzgruppen freuen. Dieser Workshop fand jetzt im April statt und ist von allen Teilnehmenden als große Bereicherung empfunden worden. Die Tillgarde nahm zum ersten Mal an einem Gardewettbewerb in Mannheim teil und konnte direkt den ersten Preis gewinnen. Weiterer Höhepunkt außerhalb der regulären Kampagne war der Auftritt der beiden Batschkappen im Hessenfernsehen. Die Fastnachtssitzungen waren wie immer gut besucht und sind natürlich der Höhepunkt im Jahreslauf der BKG. Aber auch hier werden vor allem beim Bühnenbau und beim Schmücken der Räume sowie bei der Aktivenversorgung noch Mitstreiter gesucht. Der Appell ging vor allem an die jüngeren Mitglieder im Verein. Besonders stolz war Renate Schütz auf die Mitgliederentwicklung – den 16 Austritten standen 23 Eintritte gegenüber, so dass die BKG nach wie vor ein wachsender Verein ist. Neu ist der Schaukasten in der Unterführung am Bahnhof. Dort kann die BKG künftig über ihre Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Kampagne werben. Für die Übernahme der Kosten dieses Schaukastens sucht die BKG noch einen Sponsor.

Dass der Verein auf grundsoliden finanziellen Füßen steht, konnte Rechner Carsten Daub in seinem Bericht bestätigen. Nach der Entlastung des Vorstandes standen die Neuwahlen an. Unter der Führung von Wahlvorstand Matthias Braun gingen diese in sehr harmonischer Weise über die Bühne. Bis auf den zweiten Vorsitzenden Alexander Kreissl, der aus zeitlichen Gründen nicht mehr zur Verfügung stand, hatten sich alle Vorstandsmitglieder zur Wiederwahl gestellt.

Karten für die Kampagne 2019

In den Vorstand wurden somit Renate Schütz (Vorsitzende), Michael Zehnbauer (zweiter Vorsitzender), Carsten Daub (erster Rechner), Petra Petermann (erste Schriftführerin), Christine Weiler (zweite Rechnerin), Lisa Zehnbauer (zweite Schriftführerin) sowie Helmut Gebhardi, Kay Ohle, Torben Schütz, Hans Bang, Uwe Petermann und Jürgen Schröder als Beisitzer gewählt. Für das enorm wichtige Amt des Vergnügungsausschusses konnte das bewährte Team Christel Jährling und Achim Wagner gewonnen werden.

Renate Schütz erinnert daran, dass die Sitzungen der nächsten Kampagne im Kolpinghaus stattfinden und dort, trotz einer Sitzung mehr, weniger Karten zur Verfügung stehen. Wer also für 2019 im Kolpinghaus Karten bestellen möchte, kann dies bei der Vorsitzenden tun.

Das nächste Ereignis der BKG ist die Teilnahme am Bürgerfest im Bensheim (7. bis 10. Juni): Die BKG lädt zu ihrem Weinstand am Bürgerwehrbrunnen ein. Donnerstags und samstags werden dort die Pink Panthers auftreten, Freitag spielt Uta Proschka und Sonntag sorgt das Duo Kilian für gute Laune. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 02.05.2018