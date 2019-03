Fastnachtsmarkt diesmal bei Aprilwetter

Bensheim.Am Rosenmontag ist traditionell Markttag in Bensheim. Das Wetter, so wissen die treuen Kunden zu berichten, war an diesem Tag in all den Jahren schon sehr vielfältig. Es gab Sonne, Regen und Schnee – und es war schon warm, aber auch richtig kalt.

Diesmal wurde den Verkäufern und Besuchern Aprilwetter geboten. Mal regnete es und wenige Minuten später schien die Sonne. Wegen des angekündigten Sturms blieb mancher Platz leer und es gab doch offensichtliche Lücken in der Marktmeile in der Hauptstraße.

Das Angebot war dennoch vielfältig und reichte von der besonderen Schuhputzcreme über modische Handtaschen für das Frühjahr, Gewürzen oder Gardinen bis hin zu Blumenzwiebeln. df/Bild: Funck

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 05.03.2019