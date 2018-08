Anzeige

Auerbach.Nach den Sommerferien bietet die TSV Auerbach eine neue Übungsstunde an. Faszien sind der Schwerpunkt des neuen Angebotes. Faszientraining ist ein sehr effektives und dynamisches Training. Die Teilnehmer fühlen sich beweglicher und schmerzfreier, denn Faszientraining ist für Menschen mit Rückenproblemen eine gute Hilfe.

Gleichgewicht spielt eine Rolle

Es ist auch für die Prophylaxe geeignet. Ebenso spielt das Gleichgewicht eine entscheidende Rolle in den Trainingseinheiten. Die Faszien-Übungsstunde findet samstags von 10 bis 11 Uhr in der Gymnastikhalle der TSV Auerbach (Gebäude D) statt. Beginn ist am Samstag (11.). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Infos direkt bei der Übungsleiterin Anette Weber unter Telefon 06251/8693591. red