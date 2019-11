Faszientraining für den Rücken

Bensheim.Die SSG Bensheim bietet ab Januar ein Faszien- und Rückentraining durch Rollen, Bewegungsflows und Schwingstab an. Faszientraining hilft Rückenschmerzen zu vermeiden, Elastizität zu erhöhen, Gelenke zu mobilisieren und Verspannungen und Blockaden zu lösen.

Der Schwingstab bewirkt durch seine Vibration eine außergewöhnliche, tiefgreifende Reaktion des Körpers und dient der Bindegewebsstraffung, Koordination, Kräftigung der Tiefenmuskulatur, Herz- Kreislauf-Aktivierung und Stärkung des Gleichgewichtssinns. Liz Grün ist über 15 Jahre als lizenzierte Trainerin, Personaltrainerin, Rückenschullehrerin, Faszientrainerin aktiv und bietet ein Probetraining am Donnerstag, 28. November, von 18 bis 19 Uhr in der oberen LFS-Halle an.

Weitere Infos unter info@ssg-bensheim.de oder auf der Homepage www.ssg-bensheim.de red

