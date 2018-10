Faszinierende Bilder aus Afrika

Auerbach.Carsten Krüger hat im vergangenen Frühsommer zusammen mit seiner Ehefrau vier Wochen lang Südafrika bereist.

Bei einer Benefizveranstaltung für den Deutsch-Südafrikanischen Förderverein für benachteiligte Kinder zeigt der Auerbacher am Samstag (27.) im Jugendraum der TSV neben dem Weiherhaus-Restaurant um 19 Uhr eine Vielzahl von faszinierenden Bilder von Wildtieren, Landschaft und den Menschen vor Ort.

Rosemarie Wennemer aus Auerbach hat vor fünf Jahren den Verein gegründet, der heute etwa 700 Kinder in den Elendsvierteln von Kapstadt und Port Elizabeth mit Nahrungsmitteln, Medikamenten und Windeln betreut. Teilweise übernimmt er Schulgeld und andere anfallende Kosten und tätigt Investitionen für Kindergärten und Tagesstätten.

Alle Hilfsmaßnahmen werden ausschließlich von ehrenamtlich tätigen Helfern ausgeführt. Ergänzend zur Fotoschau und Informationen der Vereinsvorsitzenden über die Arbeit in Südafrika, bieten die Organisatoren am Samstag afrikanische Weine an. Almut Seiler-Dietrich wird afrikanische Literatur vortragen. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden für den gebeten. gs

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 25.10.2018