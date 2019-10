Faszinierende Farbenspiele

Schwanheim.Licht und Farben im engen Miteinander – ein Spiel, das ebenso begeisterte, wie es Zeit und Raum für Besinnlichkeit schuf. Am Sonntagabend war die Kirche im Bensheimer Stadtteil Schwanheim illuminiert, innen wie außen ließ das Lichterspiel eine besondere Atmosphäre entstehen. Zudem war im Innenraum meditative Musik zu hören. Immer wieder schauten Menschen in den Abendstunden in dem Gotteshaus vorbei, ließen den Tag ausklingen, genossen den Anblick der Lichtinstallationen.

Es war Friedrich Mundt aus Fehlheim, der mit der Illumination den Schwanheimern und anderen Interessierten ganz besondere Stunden zum Ausklang des Wochenendes mit auf den Weg in die neue Woche gab. Mit dem Abend ging zugleich die „Spiegel der Zeit“ betitelte Ausstellung in der Kirche zu Ende. Auch diese war für Betrachter Garant für Impulse und eröffnete interessante Perspektiven. thz

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 22.10.2019