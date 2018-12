FDP begrüßt Trassen-Beschluss

Bensheim.Im Sommer 2016 hatte sich bereits quer durch alle Fraktionen Widerstand gegen die geplante Erneuerung der 110-Kilovolt-Hochspannungstrasse zwischen Berliner Ring und Autobahn A 5 formiert. Hintergrund war der Ersatzneubau der Freileitung, die sich über 19 Kilometer von Pfungstadt-Süd bis nach Heppenheim erstreckt.

Damals trafen sich die Fraktionsmitglieder und der Vertreter der FDP im Ortsbeirat West mit Anwohnern des Viertels um die Henri-Dunant-Straße bei einem Ortstermin zur Erörterung der Problematik, nach dem die Freidemokraten eine Verlegung der Trasse für den Abschnitt mit Wohnbebauung unter die Erde oder ersatzweise Verlegung der Masten und Leitungen auf die andere Seite der Autobahn forderten, schreiben die Liberalen.

Wie Erster Stadtrat Helmut Sachwitz in einer Ortsbeiratssitzung später erklärte, teilte die Stadt den Wunsch der lokalen Parteien und Bürger nach einer unterirdischen Variante entlang der A5.

Auf Initiative der CDU, die ebenfalls zu einem Ortstermin mit Anliegern eingeladen hatte, wurde nun ein Antrag formuliert und vorbereitet, in dem der Magistrat für die Verhandlungen der Rücken gestärkt werden soll. Diesen Antrag, der nach Angaben der FDP auf ihren Wunsch noch ein wenig geändert wurde, wird nun von allen Fraktionen getragen und wurde als gemeinsamer Antrag im Stadtparlament am Donnerstag verabschiedet, was die FDP-Fraktion ausdrücklich begrüßt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 14.12.2018