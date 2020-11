FDP-Fraktion berät Bebauungspläne

Bensheim.Die umfangreichen Verwaltungsvorlagen – insbesondere die Bebauungspläne Sparkasse, ehemaliges CBM-Gelände und Meerbachsportplatz – beraten die Mitglieder der FDP-Fraktion Bensheim am heutigen Donnerstag (26.).

Ärgerlich seien nach Ansicht der Liberalen die Untätigkeiten und überlangen Vorläufe sowohl für die Bebauung des Meerbachsportplatzes, auf welchem die Wohnungen eigentlich zum 30. Oktober 2023 bezugsfertig sein sollten, was angesichts des aktuellen Standes inzwischen völlig illusorisch sei, als auch für die Bebauung des CBM-Geländes, wo innerhalb des Fünf–Jahreszeitraums zur Bebauung noch zu wenig Aktivitäten zu sehen seien.

In diesem Zusammenhang übt die FDP deutliche Kritik an der Verwaltung dahingehend, dass zwar am 13. Februar 2020 auf Antrag der FDP-Fraktion im Stadtparlament die Aktualisierung des veralteten Innenstadtparkplatz- und des ebenso veralteten Gewerbeflächenkatasters der Stadt Bensheim beschlossen worden war, aber die Lieferung des Parkplatzkatasters bis November 2020 und somit über acht Monate dauerte. Die Lieferung des Gewerbeflächenkatasters stehe immer noch aus, was völlig unverständlich sei, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Des Weiteren wurde am 17. September im Stadtparlament mehrheitlich beschlossen, dass die Verwaltung bis zur November-/Dezembersitzungsrunde ein Verkehrskonzept für das Euler-Gelände vorzulegen habe, damit darauf aufbauend weitere Planungen und Entscheidungen – besonders für die Friedhofstraße – getroffen werden könnten. Bereits damals kündigte die Erste Stadträtin an, dass man das zeitlich nicht schaffen werde, ohne es verwaltungsintern wenigstens beraten und ausgelotet zu haben.

Nun habe die Verwaltung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hin deutlich gemacht, dass man frühestens im ersten Quartal 2021 soweit sein könne.

Das alles sei nach Meinung von Fraktionschef Holger Steinert eine Missachtung von Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung, wenn Informationen mit monatelangem Zeitverzug oder gar nicht geliefert oder Beschlüsse nicht zeitnah umgesetzt würden. „Es demotiviert die Ehrenamtlichen, wenn ihre Beschlüsse durch die Verwaltung verzögert oder ausgesessen werden“, schreibt die FDP abschließend. red

