FDP geht in Wochenendklausur

Bensheim.Am Samstag (23.) und Sonntag (24.) gehen die erweiterte Fraktion und der Vorstand der FDP Bensheim gemeinsam in ihre jährliche Wochenendklausur. Die Freidemokraten tagen in Deidesheim an der Weinstraße und beraten den Haushaltsplanentwurf für 2020 und die Finanzsituation der Stadt Bensheim. Darüber hinaus werden die kommunalpolitischen Schwerpunkte für das kommende Jahr besprochen. Wer den Aktiven der FDP Bensheim noch Anregungen mitgeben möchte, kann dies per Mail an holger.steinert@web.de oder durch Hinterlassen einer Nachricht auf dem Anrufbeantworter unter Tel. 06251/69370 tun. Aufgrund der Klausurtagung entfällt die Fraktionssitzung am Dienstag (26.). red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 21.11.2019