Bensheim.Zu ihrer nächsten gemeinsamen Sitzung kommen Vorstand und Fraktion der FDP Bensheim am Montag (28.) ab 19 Uhr im Weingut Rothweiler zusammen.

Nach den Berichten und der Auswertung der letzten Sitzungsrunde der städtischen Gremien beraten die Freidemokraten die Vorlagen für die nächste Runde von Ortsbeiräten und Ausschüssen. Anschließend stehen die Planungen und Vorbereitungen für Infobesuche, Ortsbesichtigungen und Aktionen für den Sommer auf der Tagesordnung.

Als Termine stehen der Infobesuch der Fraktion in der Stadtbibliothek am 5. Juni, das Sommerfest von Partei und Fraktion auf der städtischen Grillanlage am 21. Juli, die Fahrrad-„TourLiberal“ am 5. August sowie der Stadteilrundgang der Fraktion am 14. August fest. Die Details für Sommerfest, Fahrradtour und Stadtteilrundgang werden noch festgelegt und bekanntgegeben. red