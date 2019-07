FDP plant Sommertermine

Bensheim.Vorstand und Fraktion der Bensheimer FDP kommen am Mittwoch (10.) zu ihrer monatlichen gemeinsamen Sitzung ab 19.30 Uhr im Hotel Felix zusammen. Nach den Kurzberichten aus den Gremien mit der Nachlese zur letzten Stadtverordnetenversammlung wird das Sommerprogramm organisatorisch vorbereitet.

Fahrradtour am 4. August

Den Auftakt macht das Sommerfest auf der städtischen Grillanlage am Berliner Ring am Samstag, 27. Juli, gefolgt von der traditionellen Fahrrad-Tour Liberal am Sonntag, 4. August, bei welcher wieder Information, Geschichte und Bewegung miteinander verbunden werden.

Wenige Tage später am Dienstag, 13. August, führt die FDP ihren sommerlichen Stadtteilrundgang zur Protokollierung von positiven und weniger positiven Entwicklungen durch. In der Sitzung soll das diesjährige Gebiet festgelegt werden.

Am Dienstag, 3. September, findet dann die letzte Veranstaltung des Sommers statt, wenn Fraktion, Vorstand und Gäste im Rahmen des Winzerfestes zum gemeinsamen Winzerfestschoppen im Winzerdorf Anfang September zusammenkommen.

Besuch im Golfclub

Zusätzlich zu den genannten Standardterminen wird noch ein Informationsbesuch des Golfclubs Bensheim sowie ein Firmentermin hinzukommen.

Außerdem werden Schwerpunkthemen der nächsten Wochen in der Vorstands- und Fraktionssitzung besprochen, allen voran die Punkte ersatzlose Abschaffung der Straßenbeiträge, „Geschäftsgebaren“ der städtischen Marketing- und Entwicklungsgesellschaft, die Entwicklung der geplanten Bebauung auf dem ehemaligen Meerbachsportplatz, die Verkehrssituation im gesamten Stadtgebiet sowie die Leerstandssituation und Gewerbefluktuation in der Innenstadt, heißt es in der Pressemitteilung der Bensheimer FDP abschließend. red

